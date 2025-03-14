Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 80
24 Min.Ab 12

Die Freundinnen Ulla (36) und Grit (34) verbringen gemeinsam mit ihren Ehemännern Markus und Olaf seit Jahren jeden Urlaub auf ihrem Stamm-Campingplatz von Betreiberin Helga. Doch beim diesjährigen diesjährigen Camping-Champion läuft so einiges schief. Beim Wett-Zeltaufbau und dem Kohlelauf wird munter sabotiert und manipuliert. Immerhin winkt dem diesjährigen Champion ein Jahr lang kostenfreies Camping. Stecken die beiden Neulinge auf dem Platz dahinter?

SAT.1
