Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 4Folge 88
Folge 88: Pikante Aufnahmen

24 Min.Ab 12

Masseurin Larissa (32) ist erst seit Kurzem mit ihrem neuen Freund, dem Dokumentarfilmer Jannik (36), zusammen, aber dennoch sicher: Er ist Mister Right! Darum spricht nach leichtem Zögern auch nichts dagegen, mit seinem Equipment eine heiße Liebesnacht auf Video festzuhalten - nur zum eigenen Vergnügen versteht sich! Doch dann sind die pikanten Aufnahmen verschwunden! Kurz darauf meldet sich ein Erpresser und fordert 3.000 Euro - sonst will er den Film ins Internet stellen!

