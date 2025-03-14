Mein dunkles Geheimnis
Folge 99: Der perfekte Diebstahl
23 Min.Ab 12
Kira und Benno sind frisch verheiratet und in eine neue Wohnung gezogen. Doch ihr Glück wird schnell getrübt. Irgendjemand bricht nachts bei ihnen ein und entwendet mehrfach teure Wertgegenstände, ohne dass es Einbruchspuren gibt. Kiras Ex-Freund und Bennos Sekretärin haben Zugang zum Wohnungsschlüssel und geraten unter Verdacht. Kira und Benno installieren Überwachungskameras um herauszufinden, wer bei ihnen nachts lange Finger macht!
