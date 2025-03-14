Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Verraten und verkauft

SAT.1Staffel 5Folge 119
Verraten und verkauft

Mein dunkles Geheimnis

Folge 119: Verraten und verkauft

24 Min.Ab 12

Als Geschäftsführerin Olivia morgens zu ihrem Möbelladen kommt, muss sie voller Entsetzen feststellen, dass ihre Angestellte Fine gefesselt und nur mit Dessous bekleidet im Schaufenster des Ladens liegt. Fine wurde betäubt und dort abgelegt. Die Mobbingattacken gegen Fine gehen weiter. Olivia hat jeden ihrer Mitarbeiter in Verdacht. Wer will Fine aus dem Betrieb mobben, um so bessere Chancen auf die Stelle der scheidenden Abteilungsleiterin Franziska zu haben?

