Mein dunkles Geheimnis
Folge 30: Mann unter Strom
23 Min.Ab 12
Jessica ist schwanger und überglücklich mit ihrem Freund Manni (38). Doch plötzlich verhält sich der Sportartikelverkäufer merkwürdig. Auf der Arbeit ist der sonst so sanftmütige Manni aggressiv und legt sich sogar mit Kunden an. Als er sich auch noch mit seinem besten Freund und Kollegen prügelt, weiß Jessica nicht mehr weiter. Sie will unbedingt mit Manni reden, doch der reagiert wütend und verletztend. Gefährdet Manni mit seinem Verhalten das frische Familienglück?
