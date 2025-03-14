Mein dunkles Geheimnis
Folge 44: Das geschenkte Herz
23 Min.Ab 12
Witwer Marius Jensen (40) entgeht nur knapp einem Autounfall. In letzter Minute wird er von einer schönen Unbekannten gerettet. Doch die junge Frau verschwindet und lässt ihn ohne Namen zurück. Marius gibt nicht auf. Seit dem Tod seiner Frau vor zwei Jahren ist es das erste Mal, dass er endlich wieder Schmetterlinge im Bauch hat. Aber seine Retterin hat ein dunkles Geheimnis, das schwerer wiegt als Marius ahnen kann.
