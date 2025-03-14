Mein dunkles Geheimnis
Folge 46: Eine skandalöse Liebe
23 Min.Ab 12
In letzter Sekunde wird Lilly (26) von der Straße gerissen, bevor ein Auto sie erfassen kann. Ihr Retter ist der gutaussehende Caspar (24) - ein inniger Blick und es knistert zwischen den beiden. Die Arzthelferin will ihren Retter zu Hause vorstellen, doch ihre Mutter Helena (52) verbietet ihrer Tochter, den jungen Mann wiederzusehen. Sie versteht die Welt nicht mehr, bis plötzlich eine Frau vor der Tür steht, die sich als Caspars Ehefrau ausgibt.
