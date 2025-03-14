Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

SAT.1Staffel 5Folge 53
23 Min.Ab 12

Sabine (35) hat eine neue Stelle in einer Werbeagentur. Doch schon nach drei Wochen wird der Job für sie zum Horror. Heftige Mobbingattacken verunsichern sie sehr. Der Grund: ein Bild einer Messie-Wohnung ist aufgetaucht und die Kollegen denken, dass es sich dabei um Sabines vier Wände handelt. Wem gehört wirklich diese vermüllte Wohnung auf dem Foto?

SAT.1
