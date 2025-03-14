Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 30
Folge 30: Waka-Waka - Teenager im Afrika-Wahn

23 Min.Ab 12

Nach einem Afrika-Urlaub hat sich David (17) total verändert. Der Schüler hat nur noch Afrika im Kopf, trägt afrikanische Gewänder, trommelt und sammelt sogar Spenden. Als David das Sparbuch der Oma plündert, flippt Vater Jürgen (44) aus. Er ist fest davon überzeugt, dass sein Sohn in kriminelle Machenschaften verstrickt ist. Was steckt wirklich hinter Davids Afrika-Wahn?

SAT.1
