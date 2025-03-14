Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 33
23 Min.Ab 12

Die 20-jährige Manja und ihr Freund Sebastian (19) haben bereits zwei Kinder. Die jungen Eltern bekommen die Unterstützung einer Hebamme, denn die beiden haben keine familiäre Hilfe. Plötzlich taucht Sebastians wohlhabende Mutter Frieda (51) bei der kleinen Familie auf. Doch die Schwiegermutter hat keine guten Absichten. Was bezweckt Frieda mit ihrem Besuch?

