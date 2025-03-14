Arme Millionärsgattin im LuxuswahnJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 34: Arme Millionärsgattin im Luxuswahn
23 Min.Ab 12
Familie von Tale ist ruiniert! Die ehemaligen Millionäre müssen in eine Sozialwohnung ziehen, weil Papa Hubertus (53) sich an der Börse verspekuliert hat. Doch Mama Helga (40) kann auf ihren gewohnten Luxus nicht verzichten und hintergeht ihre Familie. Die Kinder Stella (18) und Benjamin (17) kommen ihrer Mutter auf die Schliche. Woher hat Helga das Geld für teuren Lachs und gute Butter?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick