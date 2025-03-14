Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 53
22 Min.Ab 12

Obwohl das Haus, in dem der rüstige Rentner Walter S. mit seiner Frau Emmi lebt, zunehmend untauglich für die Bedürfnisse des älteren Paares wird, weigert sich der dickköpfige Walter, auszuziehen. Auch Sohn Oliver beißt mit seinen guten Ratschlägen auf Granit. Doch dann wird Walter das Opfer eines Fluchs: Er soll keinen ruhigen Tag mehr in seinem Haus haben! Tatsächlich ereignen sich ständig seltsame Unglücksfälle ...

