SAT.1Staffel 1Folge 79
22 Min.Ab 12

Marketing-Ass Ina (27) hofft auf die verdiente Beförderung, als sie zum Chef gebeten wird - stattdessen feuert Carl (34) sie. Panisch behauptet Ina, sie sei schwanger und damit erst einmal unkündbar. Gemeinsam mit Freundin und Kollegin Marie (28) heckt sie zwar einen Plan aus, wie sie so lange glaubhaft die Schwangere spielt, bis sie eine andere Lösung findet. Doch dann verliebt sich Ina ausgerechnet in den smarten Timo (32), den Bruder und Geschäftspartner von Carl ...

