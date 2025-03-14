Mein dunkles Geheimnis
Folge 80: Frau am Steuer, ungeheuer!
22 Min.Ab 12
Kathi (30) hat ihren Führerschein für einen Monat abgeben müssen. Sie wird doppelt gestraft, denn vor ihrem Freund Sven (35) muss sie das verheimlichen: Der selbständige Kurierfahrer hat in Sachen "Frau am Steuer" schon genug Machosprüche drauf. Als Sven sich verletzt und nicht fahren kann, droht Kathis Geheimnis aufzufliegen. Das Paar muss für den Kurierdienst noch Kredite abstottern, einen Ausfall können sich die beiden nicht leisten ...
