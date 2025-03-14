Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Schwesternwirtschaft

SAT.1Staffel 1Folge 90
Schwesternwirtschaft

Mein dunkles Geheimnis

Folge 90: Schwesternwirtschaft

22 Min.Ab 12

Nachdem Jeanettes (24) geliebter Vater Bernhard einen Herzinfarkt erlitten hat, soll nun sie die Geschicke des elterlichen Landgasthofs lenken. Natürlich stehen am Wochenende ausgerechnet zwei Großfeiern auf dem Plan. Eigentlich dürfte das kein Problem sein, denn Jeanette soll schon bald die Nachfolge ihres Vaters antreten und als Hotelfachfrau den Gasthof übernehmen. Doch in Wirklichkeit hat Jeanette ihre Lehre längst abgebrochen und auf Reiseleiterin umgesattelt ...

SAT.1
