Mein dunkles Geheimnis
Folge 100: Nette Nachbarschaft
23 Min.Ab 12
Die hochschwangere Laura Krümmling und ihr Mann Ronny freuen sich darauf, das Haus, in dem sie zurzeit noch als Mieter wohnen, kaufen zu können. Doch irgendwer terrorisiert das junge Paar, offenbar mit der Absicht, es aus dem Haus zu vertreiben. Von Nachbarin Katharina erfahren sie, dass auch der unangenehme Nachbar Westermann das Haus kaufen will. Mit Hilfe seines besten Freundes Sven stellt Ronny dem Täter eine Falle. Nachbar Westermann ist unschuldig ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick