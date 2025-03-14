Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 27
22 Min.Ab 12

Mutter Uschi (43) verliert ihren Job an der Heißmangel. Chef Georg (44) kennt keine Gnade. Plötzlich bekommt Uschi ihren Arbeitsplatz zurück. Als Uschi ihren faulen Ehemann Henning (45) dabei ertappt, wie er Bestechungsgeld von ihrem Chef erhält, ahnt sie Böses. Was haben die beiden Männer mit Tochter Kira (16) angestellt und warum trägt das Mädchen plötzlich sexy Dessous?

