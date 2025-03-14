Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2 Folge 33
Folge 33: Landleben bevorzugt

22 Min. Ab 12

Ina arbeitet seit mehreren Jahren auf dem Hof des attraktiven Bauern Jonas. Fast genau so lange ist Ina in ihren Chef verliebt. Als sie Jonas am Morgen seines Geburtstags endlich ihre Liebe gestehen will, stellt er ihr seine neue Freundin Manja vor. Doch die angeblich naturverbundene Manja passt weder auf den Hof noch zum Leben auf dem Lande. Trägt Manja ein dunkles Geheimnis mit sich oder bildet Ina sich das alles nur ein, weil sie ihre große Liebe verloren zu haben scheint?

