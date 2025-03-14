Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Auswanderungsstopp

SAT.1Staffel 2Folge 39
Auswanderungsstopp

Mein dunkles Geheimnis

Folge 39: Auswanderungsstopp

23 Min.Ab 12

Als Jürgen seinen Job verliert, beginnt es zwischen ihm und Gattin Monika zu kriseln. Der ständige Zoff zu Hause treibt die Frau in die Arme eines schnöseligen Arztes. Doch Monika beendet ihre Affäre, das Ehepaar versöhnt sich und Jürgen findet einen Job in Kanada. Das Glück scheint perfekt, der große Traum zum Greifen nah. Unmittelbar vor der Abreise nach Kanada bricht Jürgen urplötzlich zusammen. Er wurde vergiftet! Steckt Monikas Ex-Lover Robert dahinter?

SAT.1
