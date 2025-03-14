Wenn die falschen Hüllen fallenJetzt kostenlos streamen
Mein dunkles Geheimnis
Folge 52: Wenn die falschen Hüllen fallen
22 Min.Ab 12
Schlosser Jörg, nebenberuflich als Stripper tätig, leiht sich von einem Bekannten eine Feuerwehruniform für einen Auftritt. Als er auf dem Weg zu einem Termin, in Uniform, der attraktiven Marlen aus einem Missgeschick heraushilft, ist es um beide geschehen. Für Marlen ist der Feuerwehrmann ein Held und Jörg klärt nicht gleich auf, weshalb er die Uniform trägt. Wird er das Missverständnis ausräumen? Und wird Marlen ihm diese Lüge verzeihen?
