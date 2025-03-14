Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Wenn die falschen Hüllen fallen

SAT.1 Staffel 2 Folge 52
Folge 52: Wenn die falschen Hüllen fallen

22 Min.Ab 12

Schlosser Jörg, nebenberuflich als Stripper tätig, leiht sich von einem Bekannten eine Feuerwehruniform für einen Auftritt. Als er auf dem Weg zu einem Termin, in Uniform, der attraktiven Marlen aus einem Missgeschick heraushilft, ist es um beide geschehen. Für Marlen ist der Feuerwehrmann ein Held und Jörg klärt nicht gleich auf, weshalb er die Uniform trägt. Wird er das Missverständnis ausräumen? Und wird Marlen ihm diese Lüge verzeihen?

SAT.1
