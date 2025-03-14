Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 87
Folge 87: Das böse Mädchen

23 Min.Ab 12

Die 25-jährige Fiona wird verdächtigt, das Rathaus ihres kleinen Wohnortes mit Öko-Parolen besprüht zu haben. Obgleich Fiona die Tat vehement bestreitet, verliert sie dennoch ihren Ausbildungsplatz in der Gemeindeverwaltung. Wenig später tauchen auch noch Fotos im Netz auf, die Fionas Ruf in der Gemeinde zusätzlich diskreditieren. Warum versucht jemand, Fiona aus dem Ort zu ekeln?

SAT.1
