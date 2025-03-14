Mein dunkles Geheimnis
Folge 93: Ausgebremst
23 Min.Ab 12
Fahrlehrer Christoph wird im Internet anonym beschuldigt, seine Fahrschülerinnen sexuell zu belästigen. Ehefrau Lotte hält zunächst zu ihrem Mann. Als Hassparolen, die auf einen Fahrschulwagen geschmiert werden, ihn als "Schwein" bezeichnen und wenig später der befreundete Kfz-Meister Holger einen Stringtanga in einem der Fahrzeuge findet, sieht Lotte rot. Will die attraktive Fahrschülerin Claudine Christophs und Lottes Ehe zerstören?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick