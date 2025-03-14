Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 27
Folge 27: Die geliehenen Prinzen

23 Min.Ab 12

Studentin Anja (23) lebt immer noch bei ihrer Mutter Judith (44). Sie wünscht sich schon seit längerem eine eigene Wohnung, um ungestört Zeit mit ihrem Freund Lukas (26) verbringen zu können, doch ihre Mutter will sie noch nicht ziehen lassen. Wenn nur ein neuer Mann an Judiths Seite in Sicht wäre, könnte sich Anja ohne schlechtes Gewissen eine eigene Bleibe suchen. Also versucht sie, ihre Mutter zu verkuppeln.

