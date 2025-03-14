Mein dunkles Geheimnis
Folge 32: Mein Vater, Dein Vater
23 Min.Ab 12
Sina (17) hat ihren Vater nie kennengelernt. Jeder Versuch, ihrer Mutter Karin (37) Informationen über ihn zu entlocken, endet im Streit. Zum Glück kann sich die Schülerin bei ihrer neuen Freundin Jasmin (16) ausweinen. Sina fühlt sich bei Familie Bergheim pudelwohl. Bei einem gemeinsamen Abendessen soll nun auch Mutter Karin Jasmins Eltern kennenlernen. Doch während des Essens ergreift die 37-Jährige plötzlich die Flucht ...
