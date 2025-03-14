Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Heimathafen

SAT.1Staffel 3Folge 36
Heimathafen

Mein dunkles Geheimnis

Folge 36: Heimathafen

22 Min.Ab 12

Kim (38) ist vor zwölf Jahren aus ihrer Heimat Indien nach Deutschland gekommen. Während ihres Aufenthalts hat die 38-Jährige ihren Ehemann Timo kennengelernt. Seit Kurzem verhält er sich sehr merkwürdig. Der Möbelpacker sagt Verabredungen mit seiner Liebsten ab und kommt später von der Arbeit nach Hause. Hat er etwa eine Affäre? Dann beobachtet Kim, wie er ein Spielcasino betritt. Für Kim ist klar: Timo ist spielsüchtig!

