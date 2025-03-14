Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 48
23 Min.Ab 12

Zwischen Jill und Frank funkt es gewaltig. Seit Wochen kommen sie sich Tag für Tag näher, doch Sex hatte das Paar noch nie. Der Modellbauer scheint im letzten Moment regelrecht die Flucht zu ergreifen. Mit ihrer Freundin Ina will die Kellnerin Frank auf den Zahn fühlen und herausfinden, was hinter seiner Zurückhaltung steckt. Zunächst vermuten die Frauen, dass Frank schwul ist, doch dann drängt sich Jill der Verdacht auf, dass er mit anderen Frauen seine Fantasien auslebt.

