Mein dunkles Geheimnis
Folge 59: Nicht willkommen
23 Min.Ab 12
Sophia erbt das Haus ihrer Tante, doch die Freude währt nur kurz. Das neue Heim entpuppt sich als Bruchbude. Ehemann Holger ist euphorisch und bringt seine Frau und ihre 16-jährige Tochter Mia dazu, auf die Baustelle zu ziehen. Als Handwerker will Holger das Haus selbst wieder in Schuss bringen und schlägt das Kauf-Angebot der Nachbarn aus - woraufhin ein Nachbarschaftskrieg entbrennt. Die Situation eskaliert, als Holger Fahndungsplakate mit seinem Konterfei entdeckt.
