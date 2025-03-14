Mein dunkles Geheimnis
Folge 70: Der Büroschläfer
23 Min.Ab 12
Gaby und Nele wundern sich: Seit kurzem nimmt sich ihr Kollege Rico ständig neue Frechheiten raus und ihre ansonsten überkorrekte Chefin Marion deckt ihn auch noch. Sie findet Erklärungen für seinen Büroschlaf, genehmigt ihm mehr Urlaub, führt ihn in ihren Golfclub ein und macht ihn zuletzt sogar zum Teamleiter. Als sich Gabys Verdacht zerschlägt, dass die beiden eine Affäre haben, findet sie heraus, dass Rico Marion erpresst. Doch was hat der Büroschläfer gegen sie in der Hand?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick