Mein dunkles Geheimnis
Folge 82: Aphroditestaub
22 Min.Ab 12
Linda will mit ihrem Mann unbedingt in einem eigenen Häuschen leben. Um ihrem großen Traum Stück für Stück ein wenig näher zu kommen, hat sich die Arzthelferin einen Nebenjob gesucht: Linda veranstaltet als Erotik-Fee private Verkaufspartys und je frivoler es dort zugeht, desto besser läuft das Geschäft. Doch dann werden Linda sämtliche Dessous und Sex-Spielzeuge geklaut. Wer will die Erotik-Fee ruinieren?
