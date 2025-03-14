Mein dunkles Geheimnis
Folge 84: Vaterkomplex
23 Min.Ab 12
Lara ist geschockt, als sie entdeckt, dass ihre beste Freundin Michelle ihrem Vater heimlich einen Liebesbrief zustecken will. Die 17-Jährige verbietet Michelle derartige Aktionen und erzählt zunächst ihren Eltern nichts. Doch dann wird Vater Bernd mit anonymen Liebesbotschaften bombardiert, und Lara packt aus. Zur Rede gestellt, streitet Michelle trotzig ab, hinter dem Liebesterror zu stecken. Doch wer sonst könnte Interesse daran haben, die Ehe von Laras Eltern zu zerstören?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick