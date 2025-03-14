Mein dunkles Geheimnis
Folge 87: Putzfrau unter Verdacht
23 Min.Ab 12
Putzfrau Birgit wird verdächtigt, im Haus von Miriam und Fabrice Mercier Wertgegenstände gestohlen zu haben. Die alleinerziehende Mutter will den Verdacht nicht auf sich sitzen lassen und forscht nach, wer wirklich hinter den Diebstählen steckt. Birgit findet heraus, dass Fabrice eine Affäre mit einer Frau hat, die offenbar in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Steht diese ominöse Frau mit den Diebstählen in Verbindung oder hat jemand ganz anderes seine Finger im Spiel?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick