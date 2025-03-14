Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 89
Folge 89: Herzensangelegenheiten

23 Min. Ab 12

Tanja will einen festen Partner, ihre beste Freundin Beatrice möchte sich wieder einmal in ein Abenteuer stürzen. Die Freundinnen melden sich bei der Partnervermittlungsagentur Lonley Hearts an. Agenturchefin Louise vermittelt Tanja ein erstes Date. Zur zweiten Verabredung erscheint der Traummann nicht, aber die hohe Vermittlungsgebühr wird prompt abgebucht. Bei der smarten Agenturchefin beißen Tanja und Beatrice auf Granit.

SAT.1
