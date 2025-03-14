Mein dunkles Geheimnis
Folge 102: Wenn Rosi ruft
22 Min.Ab 12
Eine Augenzeugin hat in der Nacht beobachtet, dass Melanies Wagen angefahren wurde und umgehend die Polizei informiert. Doch Melanie ist höchst irritiert. Die Augenzeugin ist eine Prostituierte und der Unfall auf dem Gelände des hiesigen Bordells passiert! Und Melanie war nicht mit ihrem Auto unterwegs. Hat ihr 18-jähriger Sohn Jonas heimlich ihren Wagen für eine zweifelhafte Spritztour genutzt oder führt Melanies neuer Partner Christian ein dunkles Doppelleben?
