Mein dunkles Geheimnis

Versteckte Wahrheiten

SAT.1Staffel 4Folge 111
Versteckte Wahrheiten

Mein dunkles Geheimnis

Folge 111: Versteckte Wahrheiten

23 Min.Ab 12

Vom Ehemann mit einem Schuldenberg sitzen gelassen, findet Lisa eine bescheidene Unterkunft auf einem Campingplatz. Lisas einziger Halt ist ihre Wohnwagennachbarin Maria, die ihr zudem einen Putzjob vermittelt hat. Eine Schulfeier besucht Lisa nur, um ihre Jugendliebe Tomas wiederzusehen. Zwischen beiden funkt es sofort. Doch aus Scham spielt Lisa Thomas die Rolle der erfolgreichen Marketingexpertin vor und verstrickt sich immer tiefer in ihr Lügengespinst.

