Mein dunkles Geheimnis
Folge 123: Strippen für Thomas
22 Min.Ab 12
Sophie legt auf dem Schreibtisch ihrer Chefin einen heißen Strip hin und filmt sich dabei. Das Video ist als Geburtstagsgeschenk für ihren Freund Thomas gedacht. Dann wird Sophie zu ihrer erbosten Chefin zitiert, denn der hat jemand das frivole Video zugespielt. Gerda droht mit einer Abmahnung und macht Sophie klar, dass so ein Verhalten sich nicht mit ihrer laufenden Bewerbung für den Posten der Filialleiterin verträgt.
