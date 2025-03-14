Mein dunkles Geheimnis
Folge 124: Wann ist ein Mann ein Mann
24 Min.Ab 12
Die KFZ-Mechatronikerin Lara weiß nicht mehr weiter. Ihr Vater musste die Familienwerkstatt schließen und Lara hat seitdem keine feste Anstellung mehr. Als Frau hat sie es nicht leicht in der Branche. Auf jede Bewerbung folgt eine Absage. Aus Frust beschließt sie, sich fortan als Mann zu bewerben. Eine neue Kurzhaarfrisur, neue Klamotten - aus Lara wird Lars. Nach wenigen Tagen erhält sie eine Einladung zum Vorstellungsgespräch und darf sich während einer Probezeit beweisen.
