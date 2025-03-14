Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Armer Poet

SAT.1Staffel 4Folge 21
Armer Poet

Mein dunkles Geheimnis

Folge 21: Armer Poet

22 Min.Ab 12

Friederike (35) und Markus (39) sind seit ein paar Monaten glücklich liiert. Alles könnte so schön sein - wäre Markus nur ein bisschen romantischer. Mit Hilfe eines Kollegen will Markus seiner Liebe den richtigen Ausdruck verleihen. Friederike findet wunderschöne Liebesbriefe. Doch dann muss sie feststellen, dass die romantischen Botschaften gar nicht aus Markus' Feder stammen. Diese Lüge lässt sie an der Liebe zweifeln. Kann sie ihm seine Unehrlichkeit verzeihen?

Mein dunkles Geheimnis
SAT.1
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

