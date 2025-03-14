Mein dunkles Geheimnis
Folge 24: Der geheimnisvolle Ehemann
23 Min.Ab 12
Als Rebecca (35) nichtsahnend in ihr Büro kommt, trifft sie fast der Schlag - ihr Arbeitsplatz ist leergeräumt. Ihr Ehemann soll alle Sachen abgeholt und das Büro gekündigt haben - doch Rebecca ist gar nicht verheiratet und war es auch nie. Die 35-Jährige sieht ihre Existenz gefährdet. Dann der nächste Schock: Das Wohnungstürschloss wurde ausgewechselt und wieder soll ihr angeblicher Ehemann dahinter stecken. Außerdem hat der Unbekannte ihre komplette Wohnung verwüstet ...
