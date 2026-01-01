Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 26
22 Min.Ab 12

Josi Mewes (17) ist ein begabtes und braves Mädchen. Sie spielt erfolgreich Schach im Club ihres Vaters Jens (40) und macht ihre Eltern mit ihren zahlreichen Erfolgen sehr stolz. Umso mehr verwundert es die Eltern, als Josi plötzlich mit einem blauen Auge vor der Tür steht. Die Beobachtung eines Kampfes zwischen ihrer Tochter und einem anderen Mädchen macht Mutter Mona (39) weitere Sorgen. Und auch der ältere Mann, zu dem Josi plötzlich Kontakt hat, beunruhigt ihre Familie.

