Mein dunkles Geheimnis
Folge 29: Kinder und Karriere
23 Min.Ab 12
Mona (38) und Paul (40) führen mit ihren beiden Kindern Lisa (9) und Moritz (7) ein Bilderbuchleben. Und ihr Glück scheint nicht abzureißen, denn Mona steht vor einer lukrativen Beförderung. Doch ihre Situation ändert sich schlagartig, als sie erfährt dass sie schwanger ist und Zwillinge erwartet. Ihrem Chef verheimlicht Mona ihre Umstände. Lange wird sie die Schwangerschaft nicht verschweigen können. Wie wird ihr Chef auf die Neuigkeiten reagieren?
