SAT.1 Staffel 4 Folge 31
Ulrike (46) und Claudia (49) trauen ihren Augen nicht - eine exotische Schönheit zieht in ihr kleines Dörfchen und verdreht allen Männern den Kopf. Ulrikes Ehemann Paul (46) tut alles, um den hübschen Neuzugang zu unterstützen, während Ulrike immer öfter auf die Hilfe ihres Mannes warten muss. Zu allem Übel schreckt die Neue auch nicht davor zurück, Hand an Ulrikes Mann zu legen. Die Dorffrauen sind sich sicher - die schöne Tatjana (39) führt was im Schilde!

