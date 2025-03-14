Mein dunkles Geheimnis
Folge 35: Verliebt in einen Vampir
24 Min.Ab 12
Jule (35) ist Single und Vampirfan durch und durch. Auf den ersten Blick scheint es das Schicksal also gut mit ihr zu meinen, als plötzlich ein gutaussehender Vampir vor ihrer Haustür auf sie wartet. Doch besonders Jules langjährige Freundin Svenja (38) ist skeptisch. Wer ist der Fremde, der mystische Andeutungen macht und Dinge über Jule zu wissen scheint, die er nicht wissen sollte? Jule beschließt, es herauszufinden und sich mit dem Vampir auf ein Date zu treffen.
