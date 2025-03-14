Mein dunkles Geheimnis
Folge 41: Die mysteriöse Neue
24 Min.Ab 12
Kim ist fassungslos - ihr Vater Peter (52) hat ohne ihr Wissen im Familienbetrieb eine neue Mitarbeiterin eingestellt. Vanessa (29) soll das Autohaus durch neue Marketingstrategien wieder nach vorne bringen. Alle scheinen begeistert von der 29-Jährigen, doch Kim traut ihr nicht. Sie befürchtet, dass Vanessa für ein Konkurrenzunternehmen arbeitet und der Firma schaden will. Die Bürokauffrau lässt nicht locker und findet schnell erste Beweise für ihren Verdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick