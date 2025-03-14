Mein dunkles Geheimnis
Folge 46: Bier ist nicht gleich Bier
24 Min.Ab 12
Der Sportlehrer Nick (40) hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen. Es ist fraglich, ob er seinen Beruf je wieder ausüben kann. Nun möchte Nick sein Hobby zum Beruf machen und anderen Menschen das Bierbrauen beibringen. Er steht kurz davor, ein Erlebnisportal davon zu überzeugen, seine Bierbraukurse anzubieten. Doch als Martin (34), Scout des Erlebnisportals, zu einer Bierprobe vorbeikommt, wird diese sabotiert. Nicks Traum droht zu zerplatzen.
