Mein dunkles Geheimnis
Folge 50: Hüftgold schwingt gut
24 Min.Ab 12
Als Erika und Hubert spazieren gehen, sind ihnen plötzlich zwei Mädels auf den Fersen und wollen mit dem 53-Jährigen Fotos machen, als ob er ein Star wäre. Liegt es vielleicht an seinen selbst kreierten T-Shirts? Als Erika am Tag darauf einen einparfümierten Liebesbrief an Hubert findet, wird sie skeptisch. Hat er eine heimliche Verehrerin? Von Tochter Maja erfahren die beiden den Grund: Irgendjemand hat Hubert bei der Gartenarbeit gefilmt und die Videos ins Internet gestellt ...
