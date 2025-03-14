Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein dunkles Geheimnis

Die Detektivin

SAT.1Staffel 4Folge 60
Die Detektivin

Mein dunkles Geheimnis

Folge 60: Die Detektivin

24 Min.Ab 12

Detektivin Sue (29) erhält einen Spezialauftrag von ihrer Freundin Marlen (30): In dem noblen Hotel, in dem Marlen seit kurzem arbeitet, werden plötzlich Gäste bestohlen. Ihr Chef verlangt, dass sie die Vorfälle ohne Aufsehen zügig aufklärt - keine Polizei. Marlen vermutet den Dieb in den eigenen Reihen und schickt Sue undercover los. Als Kosmetikerin getarnt hat die Detektivin ihre liebe Not, nicht aufzufliegen ...

Mein dunkles Geheimnis
Mein dunkles Geheimnis

Mein dunkles Geheimnis

