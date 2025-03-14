Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 61
25 Min.Ab 12

Imbissbesitzerin Brigitte (39) hat in ihrem Leben ordentlich aufgeräumt: Ihren Ex-Freund und Mitinhaber Matthias (41) zahlt sie aus - und hat ihn nicht nur aus dem Imbiss sondern auch aus ihrem Herzen verbannt. Eigentlich wäre jetzt alles perfekt. Doch plötzlich häufen sich die Beschwerden von Kunden, ihre Hot Dogs verursachen Übelkeit. Der Selbsttest bestätigt: Einzelne Hot Dogs sind schlicht ungenießbar! Und dann hetzt ihr noch jemand das Gesundheitsamt auf den Hals!

SAT.1
