Ella (31) ist Verkäuferin in einem Brautmodengeschäft und einiges gewohnt. Aber Braut Tina ist ein Kaliber für sich: Ella bekommt mit, wie sie sich über ihren Verlobten Mike (32) auslässt. Sie wolle nur sein Geld und ein Leben in Luxus, auf den Spaß mit anderen Männern gedenke sie nicht zu verzichten. Ella schwant schnell, dass die berechnende Tina ausgerechnet ihren ehemaligen Schulfreund Mike heiraten wird! Kann sie ihren Kumpel vor dem größten Fehler seines Lebens bewahren?

