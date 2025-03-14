Mein dunkles Geheimnis
Folge 69: Der heimliche Verehrer
Die jung gebliebene und attraktive Marianne (43) und ihr Göttergatte Dieter (45) freuen sich auf ihren gemeinsamen Kurzurlaub im eigenen Schrebergarten. Kaum angekommen findet Marianne ein schmuckes Rosenbäumchen mit einer Karte von einem heimlichen Verehrer: "Mr X". Sie fühlt sich geschmeichelt, Dieter ist weniger begeistert. Da ist Unfrieden in der Garten-Idylle vorprogrammiert. "Mr X" lässt sich inzwischen immer neue Überraschungen einfallen, bis er schließlich zu weit geht.
