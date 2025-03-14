Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 69
Folge 69: Der heimliche Verehrer

24 Min.Ab 12

Die jung gebliebene und attraktive Marianne (43) und ihr Göttergatte Dieter (45) freuen sich auf ihren gemeinsamen Kurzurlaub im eigenen Schrebergarten. Kaum angekommen findet Marianne ein schmuckes Rosenbäumchen mit einer Karte von einem heimlichen Verehrer: "Mr X". Sie fühlt sich geschmeichelt, Dieter ist weniger begeistert. Da ist Unfrieden in der Garten-Idylle vorprogrammiert. "Mr X" lässt sich inzwischen immer neue Überraschungen einfallen, bis er schließlich zu weit geht.

