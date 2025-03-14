Mein dunkles Geheimnis
Folge 98: Giftiger Lipgloss
23 Min.Ab 12
Stella hat ihren ersten Arbeitstag in einer Versicherungsagentur. Zum ersten Mal wird sie eine leitende Funktion bekleiden. Doch irgendwas stimmt nicht mit Stella. Sie fühlt sich elend und wird dauernd von unerklärlichen Brechattacken heimgesucht. Als sie daraufhin Ärger im Job hat und ihr mit Kündigung gedroht wird, lässt sie sich ärztlich durchchecken. Das Ergebnis eines Bluttests ist erschreckend: In ihrem Blut werden Toxine nachgewiesen. Jemand will Stella vergiften.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick